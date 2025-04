Polícia prende suspeitos de assaltar imóveis de luxo em São Paulo e no Rio de Janeiro

Sete pessoas foram presas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, suspeitas de assaltar imóveis de alto padrão. A polícia fez buscas em mais de vinte endereços ligados aos suspeitos. Na casa de um dos suspeitos, em São Paulo, a polícia encontrou uma réplica de fuzil, além de celulares, relógios e dinheiro. A investigação mostra que a quadrilha se aliou a traficantes do Rio para planejar e realizar as ações. Em Copacabana, um homem foi preso suspeito de comprar as joias roubadas pelo bando. Os suspeitos foram identificados após um assalto a uma casa onde uma família foi feita refém em 2024.



