Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Polícia prende três suspeitos de ligação com o Comando Vermelho em operação no RJ

Unidades de saúde e 11 escolas municipais ficaram fechadas; além dos três presos, drogas e dois fuzis foram apreendidos

Boletim JR 24H|Do R7

Três suspeitos de ligação com a facção Comando Vermelho foram presos no Complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense. A ação interferiu na vida do cidadão carioca. Os alvos da operação da Polícia Civil foram traficantes, investigados por homicídios e roubos de veículos e cargas, incluindo o gerente do tráfico da comunidade. Unidades de saúde e 11 escolas municipais ficaram fechadas. Além dos três presos, drogas e dois fuzis foram apreendidos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • CV (Comando Vermelho)
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • RecordPlus
  • Saúde
  • Serviços
  • Tiroteio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.