Polícia prende três suspeitos de ligação com o Comando Vermelho em operação no RJ

Três suspeitos de ligação com a facção Comando Vermelho foram presos no Complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense. A ação interferiu na vida do cidadão carioca. Os alvos da operação da Polícia Civil foram traficantes, investigados por homicídios e roubos de veículos e cargas, incluindo o gerente do tráfico da comunidade. Unidades de saúde e 11 escolas municipais ficaram fechadas. Além dos três presos, drogas e dois fuzis foram apreendidos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!