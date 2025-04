Polícia realiza operação para combater crimes de ódio na internet em oito estados

Dois homens foram presos e sete jovens foram apreendidos, nesta terça (15), em uma operação da Polícia Civil para combater crimes de ódio na internet. A ação aconteceu no Rio de Janeiro e em outros sete estados. O objetivo é desarticular a maior organização criminosa que pratica crimes cibernéticos contra crianças e jovens. O grupo usa as redes sociais para estimular atos violentos, além de armazenamento e divulgação de pornografia. A operação teve origem depois que um adolescente participou de um desafio e ateou fogo em um homem em situação de rua.



