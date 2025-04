Polícia realiza operação para desmontar braço financeiro das duas maiores facções criminosas do país

Uma operação da Polícia Civil tenta desmontar o braço financeiro das duas maiores facções criminosas do país. 46 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pelas investigações, o Comando Vermelho, do Rio, teria se aliado com o Primeiro Comando da Capital, de São Paulo, montando um esquema de lavagem de dinheiro que envolveria 22 empresas. Em um ano, o grupo teria movimentado R$ 6 bilhões. O patrimônio do tráfico seria usado na compra de armas e drogas, além de financiar disputas territoriais nas comunidades da zona oeste do Rio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!