Polícia recupera R$ 20 mil em canetas emagrecedoras roubadas de farmácia em São Paulo

A polícia recuperou R$ 20 mil em canetas emagrecedoras roubadas de uma farmácia na região central de São Paulo. Os medicamentos foram encontrados dentro de uma geladeira, em uma casa localizada em Cotia (SP). Duas pessoas que estavam no imóvel foram levadas à delegacia. No Paraná, uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal apreendeu cerca de 400 canetas injetáveis na Ponte da Amizade. A carga estava escondida no fundo falso de um carro que seguiria para São Paulo.



