Polícia vai investigar desabamento de casarão no Rio de Janeiro

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o desabamento de um casarão no centro do Rio de Janeiro, na tarde de quinta-feira (20). A área permanece com restrições de trânsito. Equipes trabalham na remoção dos escombros, enquanto a Defesa Civil planeja demolir a parte superior do sobrado. As causas do incidente ainda estão sob investigação.



