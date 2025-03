Policiais disfarçados de foliões realizam prisões de suspeitos no Carnaval de São Paulo

Nesta segunda-feira (03), policiais disfarçados de foliões, com fantasias dos Power Rangers, prenderam três suspeitos por furto de celular e apreenderam 11 aparelhos em São Paulo. A polícia descobriu que grupos de outros estados se organizavam para furtar no carnaval em São Paulo. Em todo o estado, durante o Carnaval, foram mais de 100 ocorrências de furto e 30 pessoas detidas.



