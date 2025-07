Policiais são investigados por ignorar entrada de comboio de criminosos em comunidade no Rio

Policiais militares se tornaram alvo de uma investigação depois que vieram a público imagens de um comboio de criminosos armados circulando pela comunidade do Catiri, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A suspeita é de conivência dos agentes, que presenciaram tudo. O controle da região, onde o vídeo foi gravado, é disputado por traficantes e milicianos.



