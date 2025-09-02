Policial e ex-servidor são presos por extorsão a comerciantes em Queimados (RJ)
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços ligados aos investigados
Um policial civil e um ex-servidor municipal de Queimados (RJ) foram presos por suspeita de participar de uma quadrilha que extorquia comerciantes. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços ligados aos investigados.
Paulo Alberto de Lima foi preso em casa. Ele é ex-motorista da Secretaria Municipal de Assistência Social de Queimados. Segundo a investigação, ele usava o carro do Conselho Tutelar para transportar milicianos que extorquiam comerciantes e taxistas do município. Um policial civil também foi preso suspeito de fornecer armas e passar informações privilegiadas para dificultar a prisão dos integrantes do grupo criminoso.
