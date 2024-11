Policial militar acusado de matar a menina Ágatha Félix anos no RJ vai a júri popular

Cinco anos depois da morte de Ágatha Félix, de 8 anos, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, o policial militar acusado de ter feito o disparo vai a júri popular. A vítima voltava para casa com a mãe quando foi atingida por um disparo de fuzil nas costas. O julgamento do PM Rodrigo José de Matos Soares acontece no Tribunal de Justiça do Rio. Até o momento, duas testemunhas já foram ouvidas: a mãe de Ágatha e o motorista do veículo onde a menina estava quando foi baleada.