Policial militar é baleado na cabeça dentro de viatura durante ataque a tiros em São Paulo

Uma viatura da Polícia Militar foi alvo de um atentado a tiros de fuzil nesta quarta-feira (7), na zona leste de São Paulo. O policial militar que dirigia o carro foi baleado na cabeça e segue internado. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro passou ao lado da viatura e efetuou os disparos. Pelo menos quatro tiros de fuzil atingiram a viatura. A motivação do ataque ainda está sendo investigada, e, por enquanto, ninguém foi preso. A polícia segue reunindo elementos para identificar os criminosos. O carro usado no ataque foi abandonado a poucos metros do local, na entrada de uma comunidade. Há possibilidade de que um segundo veículo tenha sido usado na fuga.



