Policial militar é morto a tiros na zona oeste do Rio de Janeiro

Um policial militar foi morto a tiros, nesta quinta-feira (3), na zona oeste do Rio de Janeiro. Já são 23 agentes de segurança mortos em 2025 na região metropolitana do Rio. O cabo Marcelo José Batista, de 44 anos, foi morto a tiros dentro do carro quando passava pela avenida Brasil, na altura de Bangu. A motivação e a autoria do crime ainda estão sendo investigadas. Um outro PM foi atingido dentro da viatura durante um ataque de criminosos da comunidade do Batan. Um dos disparos acertou a câmera corporal que o militar usava. Ele foi levado para o hospital e tem quadro de saúde estável.



