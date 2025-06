Policial penal atira em menina de 10 anos durante discussão de trânsito em MG

Uma menina de 10 anos está internada, em estado grave, após ser baleada por um policial penal de 34 anos durante uma discussão de trânsito, no interior de Minas Gerais. A criança estava com o pai quando foi atingida. Ele foi preso em flagrante e, depois de uma audiência de custódia, nesta terça-feira (17), teve a prisão convertida em preventiva. Portanto, não há prazo para que ele seja solto.



