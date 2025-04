Polícias de Goiás, São Paulo e Distrito Federal realizam operação contra fraudes eletrônicas

11 pessoas foram presas durante uma operação conjunta das polícias de Goiás, de São Paulo e do Distrito Federal. O alvo é um grupo suspeito de movimentar mais de R$ 3 milhões em fraudes eletrônicas. Segundo a investigação, os criminosos ligavam para as vítimas se passando por funcionários de bancos. Eles pediam para que as vítimas instalassem um aplicativo e, assim, os estelionatários tinham acesso às contas e passavam a fazer as transferências. O caso começou a ser investigado depois que uma empresária de goiás teve um prejuízo de R$ 500 mil.