Ponte ferroviária mais alta do mundo é inaugurada na Índia

A ponte ferroviária mais alta do mundo foi inaugurada hoje na Índia. A ponte tem um arco que fica 359 metros acima do rio Chenab. O custo da obra foi equivalente a um R$ 1,6 bilhão. A linha férrea atravessa um vale montanhoso da Caxemira, região marcada por tensões geopolíticas entre a Índia, o Paquistão e a China.



