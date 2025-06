População fica no meio do fogo cruzado em operação policial no Rio de Janeiro

A manhã desta terça-feira (10) foi de muita violência no Rio de Janeiro. A Polícia Civil fez uma grande operação no Complexo de Israel, para cumprir mais de 40 mandados de prisão contra traficantes. Pelo menos quatro pessoas foram baleadas. Imagens mostram o clima de tensão e pânico que tomou conta da população, que ficou no meio do fogo cruzado.



