Porto de Santos registra maior movimentação de cargas da história no mês de julho

A pressa para exportar a maior quantidade de produtos antes que o tarifaço começasse a valer, fez o porto de Santos, no litoral paulista, registrar a maior movimentação de cargas da história, no mês de julho. Pela primeira vez, o complexo portuário ultrapassou a marca de 17 milhões de toneladas em um único mês.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!