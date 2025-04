Portugal e Espanha começam a restabelecer o fornecimento de energia depois de apagão

Um apagão atingiu diversas cidades na Europa. Portugal e Espanha estão recuperando pouco a pouco o fornecimento de energia, mas ainda há regiões onde o serviço não foi reestabelecido. Em Portugal, a situação evoluiu mais rápido, com quase 90% da rede normalizada. Já na Espanha, a recuperação segue mais lenta, com apenas 60% da rede restaurada. Mesmo assim, o governo manteve o estado de emergência em parte das províncias.



