Portugal está em alerta para incêndios florestais

Portugal decretou alerta geral contra incêndios em meio a uma onda de calor extremo. A medida vale até quinta-feira (7) e proíbe o acesso a áreas florestais, queimadas e uso de fogos. Mais de 25 mil hectares já foram consumidos pelo fogo desde o início do ano. Centenas de bombeiros atuam em diversas regiões com apoio do exército e da polícia. As temperaturas passam dos 35°C em várias cidades e o risco de incêndio é considerado de nível máximo no interior do país.



