Posse de Donald Trump: presidente americano tem dia cheio de compromissos

O dia de Donald Trump começou com uma cerimônia religiosa, em seguida ele foi recebido na Casa Branca para um chá pelo agora ex-presidente Joe Biden. De lá todos seguiram para o Capitólio onde ocorreu o juramento do novo presidente e o primeiro discurso já como presidente empossado. O dia ainda vai ser longo, pois depois do almoço Trump se encontra com apoiadores e ainda é esperado que o presidente assine as ordens executivas com os primeiros atos do novo mandato.