Possível reunião entre Eduardo Bolsonaro e governo Trump preocupa setores

Exportadores receiam tarifas devido a tensões políticas entre Brasil e EUA

Boletim JR 24H|Do R7

Setores do agronegócio e da indústria no Brasil acompanham com preocupação uma possível nova reunião entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro e altas autoridades do governo Trump prevista para a próxima quarta-feira (13). O filho do ex-presidente Bolsonaro teria sido chamado para analisar os desdobramentos do cenário político no Brasil após a decretação da prisão domiciliar do pai. Exportadores esperam que o deputado atue para evitar a escalada de tarifas contra os produtos brasileiros em função de divergências políticas entre os governos dos dois países.

