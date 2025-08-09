Possível reunião entre Eduardo Bolsonaro e governo Trump preocupa setores

Setores do agronegócio e da indústria no Brasil acompanham com preocupação uma possível nova reunião entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro e altas autoridades do governo Trump prevista para a próxima quarta-feira (13). O filho do ex-presidente Bolsonaro teria sido chamado para analisar os desdobramentos do cenário político no Brasil após a decretação da prisão domiciliar do pai. Exportadores esperam que o deputado atue para evitar a escalada de tarifas contra os produtos brasileiros em função de divergências políticas entre os governos dos dois países.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!