Prazo para adesão ao ‘Enem dos Docentes’ termina nesta quinta (17)

As escolas públicas têm até esta quinta-feira (17)para aderir à Prova Nacional do Docente, conhecida como 'Enem dos Docentes', que pode ser utilizada como critério para a contratação de novos professores. Segundo o INEP, os editais e as vagas disponíveis serão divulgados no dia 30 de junho. A data da aplicação da prova ainda será definida.



