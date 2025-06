Prazo para alistamento militar obrigatório e voluntário termina nesta segunda (30)

O prazo para o alistamento militar obrigatório masculino e o alistamento voluntário feminino termina nesta segunda (30). Os interessados podem se inscrever pela internet ou presencialmente na junta de serviço militar. A seleção engloba a Aeronáutica, o Exército e a Marinha. Este ano, a novidade é o alistamento voluntário feminino, disponível em 28 municípios de 13 estados, além do Distrito Federal, com quase 1500 vagas.



