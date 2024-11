Prazo para clientes da 123Milhas é ampliado pela Justiça

A Justiça prorrogou o prazo para que clientes da 123Milhas solicitem reembolsos ou contestem valores relacionados a pacotes de viagens cancelados. O novo prazo vai até a próxima terça (3). Mais de 800 mil credores estão envolvidos no processo de recuperação judicial da empresa. O edital com a lista dos credores e os valores disponíveis foi publicado no final de outubro, e está acessível no diário judicial eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.