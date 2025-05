Prazo para declaração anual de MEIs termina no sábado (31)

Os microempreendedores individuais (MEIs) devem entregar a declaração anual do Simples Nacional até sábado (31). O documento contém informações sobre contribuições e faturamento da empresa e deve ser enviado pelo portal do empreendedor. A entrega é obrigatória mesmo para aqueles que não tiveram faturamento.



