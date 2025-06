Prazo para inscrição no ENEM termina nesta sexta-feira (13)

O prazo para inscrição no ENEM termina na noite desta sexta-feira (13). Em princípio, o período se encerraria em 6 de junho, mas foi prorrogado por causa da baixa adesão. O prazo para pagamento da taxa também foi estendido. Agora, os candidatos podem quitar o valor de R$ 85 até a próxima quarta-feira (18). As provas serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro.



