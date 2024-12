Prazo para justificar ausência no primeiro turno das eleições 2024 termina na quinta (5)

Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições deste ano têm até quinta-feira (5) para justificar a ausência. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e título ou no site justifica.tse.jus.br e nas zonas eleitorais. Aqueles fora do país têm um prazo de 30 dias. Para quem faltou ao segundo turno, o prazo vai até 7 de janeiro.