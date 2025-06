Prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem termina nesta sexta-feira (27)

Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para os estudantes pagarem a taxa de inscrição do Enem 2025. A taxa de R$ 85 garante a participação dos candidatos nas provas de novembro. O boleto está disponível na página do participante. Os estudantes que concluem o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas este ano são isentos do pagamento. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!