Prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do ENEM vai até dia 25 de abril

Já começou o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do ENEM. A gratuidade pode ser solicitada na página do participante até o dia 25 de abril. Têm direito à isenção: alunos matriculados no último ano do ensino médio em escolas públicas; alunos que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio; inscritos no CadÚnico do governo federal; e participantes do programa Pé-de-Meia. O resultado das solicitações de isenção será divulgado no site do INEP no dia 12 de maio.



