Prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem começa nesta segunda (14)

Começa nesta segunda-feira (14) e vai até 25 de abril o período para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem. O pedido deve ser feito pela página do participante do site do Inep. Têm direito à gratuidade os matriculados no terceiro ano do ensino médio, em escola pública, ou como bolsista integral em escola privada e que tenham renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, além de pessoas em situação de vulnerabilidade com registro no CadÚnico.