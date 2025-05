Prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem termina nesta sexta (2)

Os estudantes matriculados no terceiro ano que completaram o ensino médio em escola pública podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem até o fim desta sexta-feira (2). Também têm direito à solicitação integrantes de famílias inscritas no CadÚnico e participantes do programa Pé-de-Meia. A taxa custa R$ 85 e o exame ocorrerá nos dias 9 e 16 de novembro. As solicitações devem ser feitas no site do Inep usando o login do GOV.BR.



