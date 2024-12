Preço da casa própria acumula alta de 7,03% em 2024

Com alta de pouco mais de 7% em 2024, o preço da casa própria desacelerou no mês passado. O preço médio de imóveis residenciais registrou alta de 0,49% no último mês. Especialistas avaliam que os valores seguirão subindo, mas de forma mais lenta e que a inflação do setor deve fechar acima dos 5,13% de 2023. A maior valorização em novembro foi entre imóveis com apenas um dormitório.