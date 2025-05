Preço da cesta básica sobe em 15 capitais em abril

O preço da cesta básica subiu em abril em 15 das 17 capitais analisadas pelo Dieese. Porto Alegre teve a maior alta, com o custo chegando a R$ 834. O aumento foi de 5,3% em relação a março. Essa cidade é a quarta mais cara do Brasil em termos de cesta básica. No ano, os preços subiram em todas as capitais pesquisadas, com variações de 4,39% a quase 11%.



