Prefeita de Abaetetuba (PA) tem mandato cassado por abuso de poder econômico e político

A Justiça Eleitoral do Pará cassou o mandato da prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, por abuso de poder econômico e político. Francineti e a vice-prefeita, Edileuza Muniz, teriam contratado uma banda para um evento, pago com dinheiro da prefeitura, mas a apresentação teria sido em um ato de campanha. As duas também ficam inelegíveis por oito anos. Francineti Carvalho disse que ela e a vice-prefeita discordam da decisão e que vão recorrer.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!