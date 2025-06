Prefeito de Campinas confirma para o começo de 2026 obras de trem que interliga municípios à capital

O prefeito de Campinas visitou a sede da RECORD em São Paulo. Dário Saadi confirmou para o começo do ano que vem as obras do trem intercidades, que vai ligar municípios do interior à capital. As obras estão previstas para começar em 2026 e segundo o governo do Estado, o cronograma deverá ser mantido.



