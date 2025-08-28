Prefeitos de cidades paulistas pedem apoio do governo na reforma do pacto federativo

Prefeitos de diferentes cidades paulistas se reuniram nesta quarta-feira (27) para pedir apoio do governo do estado na reforma do pacto federativo. Os mais de 600 prefeitos presentes pediram ao governador Tarcísio de Freitas que articule em Brasília a aprovação da PEC 25.

A proposta aumenta em 1,5% a cota do fundo de participação dos municípios, a ser repassada pela União todo mês de março. Em 2024, 54% das prefeituras do estado de São Paulo fecharam o ano com as contas no vermelho, com déficit acumulado de R$ 33 bilhões. De acordo com os municípios, a aprovação da PEC representaria um alívio diante das finanças apertadas, e de novos desafios, como o tarifaço.

Ainda no evento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou sobre dois projetos de lei aprovados nesta quarta-feira (27). Um deles aumenta a multa às concessionárias de energia por fios abandonados e postes instalados de forma irregular. O outro prevê bonificação de até R$ 1000 por veículo recuperado de furto ou roubo para guardas civis metropolitanos.

