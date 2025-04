Prefeitos de todo o país se reúnem em Brasília para discutir segurança e Reforma Tributária

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assumiu a presidência da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, em encontro realizado em Brasília. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da cerimônia. Prefeitos de todo o país discutiram segurança pública, Reforma Tributária e os riscos fiscais aos municípios com a isenção do Imposto de Renda para quem recebe salário de até R$ 5 mil.



