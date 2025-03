Prefeitura de São Paulo discute uso de combustível sustentável no transporte público

O prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB), se reuniu, nesta terça-feira (25), com autoridades e especialistas para discutir o uso do biometano, um combustível sustentável e menos poluente, no sistema de transporte público da capital paulista. Cerca de 8 milhões de veículos movidos a combustíveis fósseis circulam pela cidade. O transporte público corresponde a 61% das emissões de poluentes. A prefeitura de São Paulo já garantiu R$ 6 bilhões para a compra de ônibus elétricos e anunciou a chegada de 115 novos veículos até o mês que vem. A utilização do biometano nos ônibus municipais e caminhões de coleta seletiva ainda está em estudo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!