Prefeitura de São Paulo lança campanha de alerta sobre riscos do uso de mototáxis

A Prefeitura de São Paulo lançou uma campanha para alertar sobre os riscos do serviço de mototáxi, destacando o aumento de 20% das mortes de motociclistas em 2024 em comparação a 2023. No ano passado, foram registradas mais de 480 mortes na cidade. A campanha também ressalta a implantação de mais de 200 km de faixa azul. No dia 27 de janeiro, a Justiça determinou a suspensão imediata do serviço na capital paulista.