Prefeitura de São Paulo vai recorrer de decisão da Justiça que libera mototáxi na cidade

A Justiça de São Paulo revogou a suspensão do serviço de mototáxi na capital, imposta por decreto municipal em janeiro. A Prefeitura declarou que vai recorrer, destacando que o tribunal não apontou inconstitucionalidade no decreto. Enquanto isso, as empresas Uber e 99 já disponibilizaram novamente o serviço em seus aplicativos.



