Prefeitura de SP vai contra pedido para não usar câmeras de reconhecimento facial no Carnaval

A Prefeitura de São Paulo se manifestou contra um pedido da Defensoria Pública do estado para que as câmeras de reconhecimento facial não sejam utilizadas nos blocos de Carnaval. O Smart Sampa conta com 23 mil câmeras e já ajudou a prender em flagrante quase 1,9 mil criminosos desde 2024. A Prefeitura garantiu que o sistema continuará funcionando nas ruas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!