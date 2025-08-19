Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Preparativos de reunião entre Putin e Zelensky para negociar fim de conflito avançam

Donald Trump disse que intermediou o contato entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia

Boletim JR 24H|Do R7

A Casa Branca informou que os preparativos para uma reunião entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avançaram. Nas últimas semanas, Putin e Zelensky afirmaram que estão dispostos a negociar o fim do conflito, que começou em fevereiro de 2022. Em entrevista a mídia americana, o presidente do Estados Unidos, Donald Trump disse que intermediou o contato entre Putin e Zelensky. A expectativa é que o presidente americano participe pessoalmente das negociações, quando o acordo estiver mais próximo.

  • volodymyr-zelensky
  • vladimir-putin
  • ucrania
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.