Preparativos de reunião entre Putin e Zelensky para negociar fim de conflito avançam

A Casa Branca informou que os preparativos para uma reunião entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avançaram. Nas últimas semanas, Putin e Zelensky afirmaram que estão dispostos a negociar o fim do conflito, que começou em fevereiro de 2022. Em entrevista a mídia americana, o presidente do Estados Unidos, Donald Trump disse que intermediou o contato entre Putin e Zelensky. A expectativa é que o presidente americano participe pessoalmente das negociações, quando o acordo estiver mais próximo.