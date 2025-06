Presença de drones no espaço aéreo provoca atrasos em voos no aeroporto de Guarulhos (SP)

A presença de drones no espaço aéreo provocou atrasos em voos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Depois da identificação da presença de drones, policiais federais encontraram drogas na área restrita do aeroporto. O helicóptero da Polícia Militar também foi acionado. Segundo as investigações, os voos não autorizados teriam sido realizados para encobrir o tráfico internacional de cocaína. Os criminosos teriam usado os drones para desviar a atenção. Parte da droga foi encontrada em três tabletes.



