Presidente da Câmara anuncia criação de grupo para reforma administrativa no serviço público

O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir a reforma administrativa com alterações no serviço público. O objetivo é tornar a máquina do estado mais eficiente e cortar gastos. Uma proposta deve ser apresentada pelo grupo de trabalho em até 45 dias para que o texto seja votado antes do recesso parlamentar de julho. A reforma administrativa e a revisão de isenções fiscais são defendidas por parlamentares como alternativas contra o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. O congresso deu 10 dias para o governo apresentar soluções sem aumento de impostos. A equipe econômica defende que para este ano não há alternativas sob o risco de colapso nas contas públicas. O Congresso se articula para derrubar o decreto que aumentou o IOF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!