Presidente da Câmara, Hugo Motta, recebe Medalha da Inconfidência em Minas Gerais

O presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos-PB, foi condecorado com o Grande Colar da Inconfidência em uma cerimônia cívico-militar em Minas Gerais, ao lado do governador Romeu Zema. A honraria é oferecida a quem contribui para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país. Na ocasião, Motta recordou a luta dos inconfidentes por um Brasil livre e democrático. Após a cerimônia, ele participou de homenagens ao ex-presidente Tancredo Neves em São João del Rei, destacando o papel fundamental de Neves na redemocratização do país.



