Presidente da CBF é alvo de investigação da Polícia Federal

O presidente da CBF, Samir Xaud, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de compra de votos em Roraima, em 2024. Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Xaud e à deputada federal Helena da Asatur (MDB). A operação ocorreu em Roraima e no Rio de Janeiro, incluindo a sede da CBF. A investigação teve início após a apreensão de R$ 500 mil às vésperas das eleições municipais. A CBF afirmou que a operação não tem relação com a entidade nem com o futebol brasileiro.



