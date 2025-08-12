Presidente da CNA, João Martins recebe homenagem em São Paulo

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins da Silva Júnior, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, nesta segunda-feira (12). Representantes do agronegócio e autoridades participaram da cerimônia. A homenagem foi proposta pela deputada Edna Macedo do Republicanos que destacou a trajetória de João Martins da Silva Júnior como líder do setor agropecuário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!