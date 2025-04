Presidente da Coreia do Sul sofre impeachment quatro meses após declarar lei marcial

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul aprovou o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol por insurreição ao declarar lei marcial em dezembro. O ex-presidente não compareceu à audiência e o país tem 60 dias para escolher um novo líder. Quase 100 mil pessoas se inscreveram para a audiência transmitida ao vivo, mas apenas 20 foram selecionadas. Um forte esquema de segurança foi montado fora do tribunal devido a possíveis manifestações violentas. Este é o segundo impeachment de um presidente sul-coreano. O primeiro foi 2017.



