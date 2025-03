Presidente de STF nega impedimento do ministro Alexandre de Moraes no caso do plano golpista

Nesta quinta-feira (13), o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, negou o impedimento do ministro Alexandre de Moraes na ação sobre o suposto plano de golpe. A decisão ocorre no momento em que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defende que o STF aceite a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros indiciados. As defesas dos indiciados contestam a competência da corte para julgar o caso. O ministro Alexandre de Moraes deve encaminhar o texto para a primeira turma do STF decidir se aceita ou não as denúncias.



