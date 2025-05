Presidente do Corinthians apresenta os novos diretores do clube

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, apresentou os novos diretores do clube nesta sexta (16). Os gestores foram anunciados na Arena, em Itaquera. Sérgio Murillo assume a diretoria de Relações Institucionais. Ricardo Jorge é o novo diretor administrativo. Alexandre Germani ficará à frente da diretoria Financeira. Wanderson Sales vai comandar o Marketing. O Corinthians vive um momento político turbulento em meio à investigação de suposta fraude envolvendo o antigo patrocinador e uma dívida que ultrapassa os R$ 2 bilhões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!